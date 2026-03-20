EUA fazem 40.º ataque contra embarcações suspeitas em operação anti-narcotráfico

Segundo um comunicado do Comando Sul das forças armadas, "o ataque cinético letal contra uma embarcação discreta operada por organizações terroristas designadas" ocorreu na quinta-feira num local não divulgado, integrado na Operação "Lança do Sul".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou logo após iniciar o seu segundo mandato, em janeiro de 2025, uma ordem executiva que designava cartéis e outros grupos criminosos como organizações terroristas estrangeiras.

"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação discreta navegava por rotas conhecidas de tráfico de droga no Pacífico Leste e estava envolvida em operações de tráfico de droga", acrescenta o comunicado, acompanhado de um vídeo a preto e branco de 16 segundos que mostra uma lancha a explodir.

"Três narcoterroristas sobreviveram ao ataque. Após a operação, o Comando Sul notificou imediatamente a Guarda Costeira dos EUA para ativar o sistema de busca e salvamento dos sobreviventes", concluiu o comunicado.

Os Estados Unidos lançaram em setembro a operação anti-narcotráfico na área de responsabilidade do Comando Sul, enquanto aumentavam a pressão sobre o ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que foi capturado numa operação militar norte-americana a 3 de janeiro.

O ataque hoje anunciado foi o 40.º contra alegados barcos de tráfico de droga no Pacífico e no sul das Caraíbas desde início da "Lança do Sul".

Estes ataques sumários fizeram mais de 150 mortos desde setembro de 2025.