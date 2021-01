EUA. Grafitadas as casas de líderes políticos que votaram contra apoio aos pobres

Nos EUA, foram vandalizadas as casas da presidente da Câmara dos representantes a democrata Nancy Pelosi e do líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell. As habitações foram grafitadas com frases referentes à lei que propõe o aumento de dois mil dólares na ajuda aos mais afetados pela pandemia.