EUA impõem restrições temporárias de viagem para conter surto de Ébola

A taxa de mortalidade associada a esta estirpe é de entre 25 e 40 por cento, de acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).





c/ agências

Tem aumentado a preocupação internacional com os surtos na República Democrática do Congo e no Uganda e, embora o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA tenha avisado a população de que o risco imediato de disseminação é mínimo,As autoridades norte-americanas decidiram, por isso, reforçar as medidas de precaução para prevenir a propagação da febre hemorrágica do Ébola.Estas medidas, anunciadas pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, surgem numa altura em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDC) como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Acredita-se que mais de 90 mortes estejam associadas ao surto em curso.As medidas não se aplicam a cidadãos americanos, nacionais americanos, residentes permanentes legais, membros das Forças Armadas dos EUA, funcionários do Governo no estrangeiro, seus cônjuges e filhos, de acordo com a ordem, que tem uma validade de 30 dias., clarifica em comunicado o CDC.As autoridades vão ainda examinar e monitorizar os viajantes que chegam de áreas afetadas por surtos de Ébola na região e intensificar o rastreio de contactos, a capacidade de testes laboratoriais e a prontidão hospitalar em todo o país. Além disso, pretendem coordenar ações com companhias aéreas e autoridades portuárias para identificar e gerir os viajantes que possam ter sido expostos ao vírus., afirmou.O Título 42 está em vigor desde 1944, mas só foi utilizado duas vezes na era moderna. A primeira vez foi de março de 2020 a maio de 2023, durante a pandemia de Covid-19. A decisão desta segunda-feira relativa ao ébola marca a segunda utilização.Os sintomas do Ébola incluem febre, dores musculares, erupções cutâneas e, às vezes, sangramento. O vírus é transmitido por contacto direto com fluidos corporais, incluindo o manuseamento de materiais contaminados ou de alguém que morreu em decorrência da doença