EUA lançam ataque "pela quinta noite consecutiva" anuncia exército norte-americano

Estes bombardeamentos tiveram início às 18:00 TMG (19:00 em Lisboa) para "continuar a enfraquecer as capacidades militares iranianas", adiantou a mesma fonte nas redes sociais.

Os confrontos entre Washington e Teerão recomeçaram a 07 de julho, na sequência de ataques contra navios no golfo Pérsico, atribuídos ao Irão.

Os ataques realizados desde então são sem precedentes desde o cessar-fogo de abril, minando os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito de forma duradoura.

Entretanto, a Casa Branca afirmou que Presidente norte-americano, Donald Trump, continua aberto à procura de uma solução diplomática com o Irão.

"O Presidente responsabiliza [os iranianos] quando estes viram as costas aos compromissos que assumiram perante os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, continua aberto à diplomacia", declarou Karoline Leavitt, porta-voz do Executivo norte-americano, numa conferência de imprensa.

Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos lançaram novas salvas de bombardeamentos contra o Irão, que atacou países da região aliados de Washington, num cenário que se repete há vários dias, de acordo com a agência de notícias France-Presse.