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EUA lançam série de ataques contra Irão
O Comando Central dos EUA anunciou numa publicação na terça-feira que as forças armadas lançaram uma série de ataques contra o Irão, acrescentando que os ataques foram uma resposta ao que descreveu como ataques iranianos a três navios mercantes que transitavam pelo Estreito de Ormuz.
Na rede social X o Comando central referiu-se a uma resposta "poderosa" para "impor custos elevados para quem visa e ataca navios comerciais tripulados por civis inocentes numa via navegável internacional".
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
Horas antes, eua repõem sanções ao irão após ações "totalmente inaceitáveis", referindo-se aos ataques contra em ormuz.