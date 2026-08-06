EUA mantêm alerta máximo de incêndio e combate a 94 grandes fogos

O Centro Nacional Interagências de Incêndios (NIFC, na sigla em inglês) manteve na quarta-feira o nível 5, o mais elevado, na sua alocação de recursos para o combate a incêndios, declarado no mês passado, com poucas tréguas nos fogos.

As condições meteorológicas não melhoraram em agosto e a perspetiva não é promissora. Na terça-feira, foram reportados 97 novos incêndios em todo o país, incluindo três de grandes dimensões.

De acordo com os dados do NIFC, os bombeiros trabalham atualmente para conter 94 grandes incêndios florestais ativos em todo o país, com mais de 28.700 pessoas mobilizadas para estes esforços.

Este ano, os bombeiros responderam a 45.184 incêndios florestais, o número mais elevado numa só temporada nos últimos dez anos. Quase 2,1 milhões de hectares arderam nos Estados Unidos.

O noroeste do país continua a sofrer com a atividade de incêndios florestais mais intensa, com 49 grandes focos ativos nos estados de Washington e Oregon.

Em Washington, o incêndio de Sinlahekin cresceu para mais de 47.348 hectares numa área muito próxima da fronteira com o Canadá, enquanto o incêndio de Little Giant ultrapassou os 28.327 hectares em redor do Lago Chelan, o terceiro mais profundo do país.

Ambos os incêndios apresentam um comportamento extremo, observou o NIFC.

Pelo menos 65.000 pessoas permanecem sob ordens de retirada naquele Estado.

No Oregon, a situação é ainda mais grave e os incêndios Big Grass, Coleman Creek e Rowe Creek Complex continuam entre os maiores do país, enquanto os bombeiros continuam a proteger as comunidades e as infraestruturas.

O incêndio de Widemouth 2, no Utah, cresceu mais de 6.474 hectares, enquanto o de Tartar, no Idaho, ultrapassou os 55.846 hectares. Este Estado registou também um novo grande incêndio.

Em Nevada, o incêndio de Ward continua a apresentar um comportamento extremo.

A previsão meteorológica é negativa, sendo esperados dias quentes, secos e ventosos em grande parte do oeste do país, criando o combustível perfeito para as chamas.

O nível 5 de alerta para incêndios florestais no início de agosto é superior ao registado em 2025, quando se manteve no nível 3, tal como em 2022 e 2023.

Apenas em 2024 e 2021 foi registado o nível 5 no início de agosto. O nível mais baixo declarado recentemente foi em 2019, quando o alerta para incêndios era de nível 2.