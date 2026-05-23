EUA pedem a Venezuela que avance nas consultas com setor privado sobre mineração

"A nova lei de minas representa um passo importante, pelo que incentivei o ministério a continuar a avançar nas consultas com o setor privado num processo que proporcione previsibilidade e segurança aos investidores", indicou, na sexta-feira, o diplomata norte-americano John Barrett, numa mensagem publicada pela Embaixada dos Estados Unidos na rede social X.

Barrett assegurou que empresas norte-americanas "de alta qualidade" estão prontas para participar e contribuir com experiência de ponta e valor a longo prazo para a Venezuela.

Esta mensagem surge depois de o responsável norte-americano se ter reunido com o ministro das Minas venezuelano, Héctor Silva, o vice-presidente setorial da Economia, Calixto Ortega, e o presidente do Banco Central da Venezuela (BCV), Luis Pérez, para impulsionar a fase de recuperação económica, no âmbito do plano do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Venezuela.

Em 01 de maio, o Governo da Venezuela assinou um memorando de entendimento em matéria de mineração com a empresa norte-americana Heeney Capital, que estará associada à suíça Mercuria Energy Group, segundo informou o canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

O memorando foi assinado por Héctor Silva e por Sean Pi, representante da Heeney Capital, no Palácio de Miraflores, sede do Executivo em Caracas, onde também esteve presente o diretor-geral de investimentos da Mercuria, James Gilbert.

Em abril, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assinou a nova lei de Minas e agradeceu a Donald Trump e ao Governo norte-americano a "boa disposição" para o desenvolvimento da cooperação bilateral.

A Assembleia Nacional (parlamento), controlada pelo chavismo, aprovou por unanimidade a nova lei de Minas, que abre o setor ao investimento privado e estrangeiro, face ao interesse expresso dos Estados Unidos no ouro venezuelano.

A lei tem 131 artigos e revoga a legislação em vigor desde 1999, aprovada por um decreto do então presidente Hugo Chávez (1954-2013), que detinha poderes especiais concedidos pelo legislativo.

Este novo projeto de lei foi impulsionado pela presidente interina, na sequência da visita a Caracas do secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, que assegurou que empresas dos EUA querem operar na Venezuela.

Após essa visita, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença que autoriza empresas norte-americanas a realizar algumas atividades relacionadas com a exploração e comercialização do ouro venezuelano.