EUA sancionam suspeitos de financiamento ao Irão e ao Hezbollah

De acordo com o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, os visados geraram rendimentos no valor de "centenas de milhões de dólares" através da venda de mercadorias fabricadas no Irão, proporcionando formas de financiamento privilegiado das atividades das forças iranianas e do Hezbollah.

Entre os nomeados está a empresa global de compra, venda e transporte de produtos iranianos Mira Ihracat Ithalat Petrol, com sede na Turquia, bem como o seu diretor, Ibrahim Talal al Uway.

Outra organização sancionada é a libanesa Yara Offshore SAL, afiliada ao Hezbollah, que terá facilitado através de navios sob sanções "grandes vendas de produtos iranianos ao regime sírio" após o pagamento de "milhões de dólares".

As sanções hoje anunciadas têm como objetivo "impedir que a Guarda Revolucionária do Irão e os seus grupos terroristas aliados explorem o sistema de comércio internacional para financiar as suas atividades", explicou o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.