EUA vão iniciar bloqueio dos portos iranianos a partir de segunda-feira

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã", a partir das 14:00 GMT (15:00 em Lisboa), lê-se numa mensagem publicada pelo Comando Central (CENTCOM) nas redes sociais.

As delegações dos Estados Unidos e do Irão partiram hoje de Islamabad, no Paquistão, sem chegar a um acordo, após mais de 20 horas de reuniões, no que constituiu o encontro cara a cara de mais alto nível entre os dois países desde a revolução islâmica de 1979.

Após o fim da reunião, Trump anunciou que o seu país bloqueará o estreito de Ormuz, uma decisão que tomou porque, segundo ele, Teerão não quer renunciar às suas "ambições nucleares".