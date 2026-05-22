EUA vão realizar simulacro de evacuação para situações de catástrofe na Venezuela

O anúncio foi feito na quinta-feira pelo ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, num comunicado divulgado nas redes sociais.

"A pedido da Embaixada dos EUA em Caracas, as autoridades nacionais competentes autorizaram a realização, no sábado, 23 de maio, de um simulacro de evacuação para fazer face a eventuais situações médicas ou contingências catastróficas, no âmbito dos protocolos regulares de segurança e proteção diplomática", disse o ministro.

Segundo Yván Gil, a atividade decorrerá em coordenação com as autoridades aeronáuticas venezuelanas competentes, responsáveis por autorizar e supervisionar os sobrevoos necessários para o referido exercício, assim como com outros órgãos e instituições venezuelanas envolvidas nos protocolos de atendimento e segurança.

"Como parte do simulacro, duas aeronaves realizarão sobrevoos controlados sobre a cidade de Caracas e efetuarão operações de aterragem nas instalações da Embaixada dos Estados Unidos da América em Caracas", explicou.

O simulacro será ainda realizado em coordenação e com a participação da Cruz Vermelha venezuelana.

"A presente informação é oportunamente disponibilizada à população venezuelana para que esta tenha conhecimento da mesma. Todas as coordenações relativas a esta atividade foram canalizadas através da Direção de Protocolo, Imunidades e Privilégios do Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores", concluiu.

A Venezuela e os Estados Unidos retomaram as relações diplomáticas em março de 2026, após sete anos de rutura.

A retoma das relações incluiu a reabertura de embaixadas e consulados, e a reaproximação tem como propósito promover a estabilidade política, apoiar a recuperação económica e facilitar a reconciliação política na Venezuela.

Desde abril de 2026 que John M. Barrett desempenha as funções de encarregado de negócios dos Estados Unidos na Embaixada norte-americana em Caracas, tendo substituído Laura Dogu durante o processo de retomada das relações diplomáticas entre os países.

Em 03 de janeiro de 2026, os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que levou à captura do então presidente Nicolás Maduro e da esposa, Cília Flores, que foram levados para Nova Iorque onde aguardam julgamento por tráfico de drogas e posse de armas, crimes dos quais ambos se declaram inocentes.

Após a captura de Nicolás Maduro, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, assumiu as funções de presidente interina da Venezuela.