EUA. Xerife do Michigan com "relações amigáveis" com grupo terrorista

Dias depois de a Polícia do Estado de Michigan e o FBI terem detido 13 indivíduos ligados ao suposto grupo que pretendia derrubar o governo estadual, o xerife Dar Leaf afirmou queDar Leaf terá estado num palco de protestos junto de dois dos suspeitos da tentativa de ataque à governadora do Michigan, embora negue que tivesse conhecimento sobre o plano do grupo em questão. No entanto, a aparente "relação amigável" com os membros do grupo, que apareciam armados nas imagens divulgadas do prostesto, sugere que pode haver "lacunas" da lei local, avança a CNN , disse Leaf à afiliada da CNN WXMI.No protesto de maio, Leaf comparou ainda as ordens de permanência em casa de Whitmer com uma detenção em massa.Numa outra entrevista, no dia seguinte à Fox 17, o xerife Leaf disse que não queria que se pensasse que ele simpatizava ou concordava com estas ações.O xerife afirmou que considerava também que as acusações de terrorismo contra os irmãos gémeos Michael e William Null, assim como contra os outros 11 indivíduos, não foram provadas e que mereciam a presunção de inocência., disse.Entretanto, na passada sexta-feira, 9 de outubro, Dar Leaf referiu que a lei local podia permitir certos atos.

"Há uma lacuna que permite uma milícia. Está na nossa Constituição por alguma razão. Se os indivíduos se tornarem radicais, isso só vai enviá-los para uma cadeia ou uma prisão".





Além de dizer que o código criminal de Michigan permitia que os cidadãos prendessem oficiais, Leaf pareceu dar crédito aos homens por fazerem parte de um grupo armado conhecido como Wolverine Watchmen.





"Bem, veja a própria milícia e as suas origens", disse Leaf à WXMI. "Eles têm mais legitimidade neste país do que as agências que os prenderam".



Na terça-feira, a Associação de Xerifes do Michigan emitiu uma declaração condenando as palavras de Leaf.





"É, francamente, desanimador que qualquer agente ou funcinário da lei, com qualquer tempo de serviço, possa responder desta forma", disse Matt Saxton, CEO da associação. "Os seus comentários foram perigosos e, para ser claro, não há nada sobre esse suposto grupo que possa ser interpretado como legal, moral ou americano".





Michael e William Null foram acusados ​​de fornecer apoio material para atos terroristas e de possuir uma arma de fogo durante a prática de um suposto sequestro à governadora.



A verdade é que as leis de Michigan dependem do tipo de acusação: se o crime cometido é de facto um crime ou se a pessoa é convocada por um agente da polícia para ajudar na detenção. A lei deste Estado também permite que donos de lojas, funcionários ou seguranças detenham um cidadão em caso de roubo.





Na terça-feira, cinco dos homens acusados de estar envolvidos no ataque a Whitmer foram levados a tribunal. Adam Fox, Brandon Caserta, Daniel Harris, Kaleb Franks e Ty Garbin são acusados de conspirarem para cometer um sequestro, ato que é punível com prisão perpétua.