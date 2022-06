Eurobarómetro. Defesa da liberdade e da democracia é prioridade para 49% dos portugueses

Quarenta e nove por cento dos portugueses consideram que é prioritária a defesa de valores europeus comuns como a liberdade e a democracia, mesmo que isso possa atingir os preços e o custo de vida. São menos dez por cento do que a média europeia.

Estes são alguns dos números divulgados esta quarta-feira pelo Eurobarómetro do Parlamento Europeu, que se centrou sobretudo em questões relacionadas com a guerra na Ucrânia.



Já no que se refere às prioridades os portugueses escolhem, em primeiro lugar, a luta contra a pobreza e a exclusão: 66 por cento.



Em segundo lugar colocam a saúde pública e em terceiro o apoio à economia e a criação de novos empregos.