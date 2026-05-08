Eurobarómetro. União Europeia é fator de estabilidade para 93% dos portugueses

Quase três quartos dos portugueses, 73 por cento, expressam também confiança na própria União Europeia. É o nível mais alto registado no país desde 2019, e muito acima da média europeia de 51 por cento.

O ceticismo quanto ao papel estabilizador das instituições europeias, expresso por quase dois terços dos europeus, não impede sentimentos de pertença, já que 75 por cento se sentem cidadãos da UE.





É o mesmo resultado histórico obtido em 2025, significando que as dificuldades não alteram a perceção positiva da pertença ao bloco.

Situação internacional e custo de vida

Prioridades de investimento do orçamento da UE









"Portugal afirma-se como um dos países mais europeístas da União, num contexto de crescente instabilidade internacional e pressão sobre o custo de vida", conclui o Boletim Informativo da Representação da Comissão Europeia em Portugal.Praticamente três quartos dos europeus (72 por cento) consideram também que o seu país beneficia de ser membro da União Europeia.Segue-se a proteção face a ameaças externas (33 por cento) e a convicção de que a UE é o nível adequado para responder aos desafios globais (31 por cento).Quanto ao futuro, o Eurobarómetro concluiu que os europeus se sentem mais otimistas. A média europeia é agora de 60 por cento, especialmente entre as camadas mais jovens da população, entre os 15 e os 24 anos, 68 por cento dos quais confiam no destino da UE.Os valores que melhor representam a União, na opinião dos inquiridos, são a paz (41 por cento), a democracia (32 por cento) e o respeito pelo Estado de direito, pela democracia e pelos direitos fundamentais (28 por cento)", refere ainda o relatório.O conflito no Médio Oriente preocupa 25 por cento dos cidadãos europeus, seguindo-se a situação internacional em geral (23 por cento).A preocupação dos portugueses com estes dois temas é mais elevada do que a média europeia, fixando-se nos 31 por cento em ambos os casos. Mas, refere o Eurobarómetro."O apoio a uma política comum de defesa e segurança na União Europeia regressou ao nível mais elevado das últimas duas décadas, com 81 por cento de apoio" acrescenta.A nível europeu, uma média de 36 por cento dos cidadãos estão apreensivos a nível nacional com o impacto do custo de vida, valor que sobe para 52 por cento a nível pessoal. A habitação surge em segundo lugar na lista das preocupações (13 por cento), seguindo-se a saúde (11 por cento).Mais de dois em cada cinco cidadãos europeus (41 por cento) dão prioridade ao emprego, aos assuntos sociais e à saúde pública, no que diz respeito aos investimentos da União Europeia., aponta o relatório.Educação, formação de jovens, cultura e meios de comunicação surgem em segundo lugar na lista de preocupações dos portugueses (43 por cento), seguindo-se a segurança e a defesa, para 29 por cento dos cidadãos nacionais inquiridos.A média europeia inverte as posições destes temas, com 38 por cento a assumir como mais relevante a segurança e defesa, ultrapassando por pouco os temas de educação e cultura, que surgem em terceiro lugar, com 37 por cento.