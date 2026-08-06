Eurodeputados discutem situação em Ceuta

Em entrevista à Antena 1, o presidente desta Comissão, Javier Zarzalejos, diz que é preciso unir todos os esforços para responder às consequências de uma crise profunda.Nestas declarações à Antena 1, o eurodeputado espanhol, que pertence ao Grupo do Partido Popular Europeu e que preside à LIBE, lembra que, mais do que nunca, Bruxelas e Estrasburgo têm o dever de acompanhar, de perto, a implementação do Pacto em matéria de Migrações e Asilo.Javier Zarzalejos entende que o que aconteceu em Ceuta é um problema de toda a Europa, mas advoga que agora, antes de mais, é Madrid que tem de tomar o pulso à situação, com estratégias concretas e imediatas e com todos os recursos mobilizados para "garantir a integridade da fronteira".O eurodeputado pede um aumento substancial do "efetivo policial e da Guarda Civil", a melhoria dos "sistemas de alerta precoce e políticas muito claras para as populações e para as economias de Ceuta e Melilla.Para a reunião de hoje, às 13h00 (hora de Portugal Continental), foram convidados governantes espanhóis, nomeadamente o ministro do Interior e a ministra da Inclusão, Segurança Social e Migração. Ambos recusaram, invocando compromissos de trabalho em Ceuta, revelou à Antena 1 o eurodeputado Javier Zarzalejos, em tom de desilusão.Quem vai participar é o comissário europeu para Assuntos Internos e Migrações, Magnus Brunner, e o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.