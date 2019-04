"Europa Minha" no Parlamento Europeu em Bruxelas

O programa "Europa Minha" viajou à capital da União Europeia para acompanhar a mini sessão plenária de 3 e 4 de abril.

Um voo de duas horas e quarenta minutos separa Bruxelas de Lisboa. No check-in do aeroporto Humberto Delgado o alvoroço de câmaras e tripés inaugura a primeira viagem do programa "Europa Minha" à capital europeia. Quatro jornalistas e dois repórteres de imagem da RTP embarcam para acompanhar a mini sessão plenária do Parlamento Europeu, na primeira semana de abril de 2019.







As ruas que ligam a Europa





Dentro das fronteiras de Bruxelas cabem 161 quilómetros quadrados, mas o coração europeu está no Quartier Européen. É pelo triângulo formado entre três parques (Bruxelas, Leopoldo e Cinquantenário) que passam todos os dias cerca de quarenta mil pessoas, o número aproximado de trabalhadores das instituições europeias na cidade.















Os edifícios principais não distam mais de 1000 metros uns dos outros. Na Rue de la Loi saltam bandeiras de agências europeias e representações permanentes dos Estados Membros. É a avenida que culmina na Praça de Shuman, onde estão os vizinhos Comissão e Conselho Europeu. Cruzada a esquina para a Avenida Cortenberh passamos pelo Serviço Europeu de Acção Externa, por um ginásio low-cost e pela Embaixada de Portugal. Mais abaixo, a Mesquita de Bruxelas, o Serviço Europeu Espacial e a Embaixada Finlandesa. É Bruxelas.





À chegada, a cidade da chuva está ao sol. Ciclistas de gravata na estrada, esplanadas cheias ao cair da tarde. A cidade dos waffles, da cerveja e dos burocratas.



























Aos jornalistas ainda é permitido passar perto do hemiciclo no Piso 3 mas a partir de quarta-feira o acesso será vedado. Só passam deputados, gesticulam os huissiers. Na sala de imprensa está a agenda para a semana em várias línguas. Destaque para o o Brexit com Michel Barnier , o negociador-chefe da União Europeia. É o tema que domina o plenário, as conversas e as notícias. Há incerteza quanto à possibilidade de uma saída sem acordo.









Perante o impasse britâncio, Udo Bullmann defende que se devolva a palavra aos cidadãos. O eurodeputado alemão é líder do grupo político "Socialistas e Democratas" (S&D), do qual faz parte o Partido Socialista português. Apesar das consequências negativas, vê no processo de saída do Reino Unido bons argumentos para combater os partidos extremistas.





















A eurodeputada Ana Gomes organizou uma conferência sobre Moçambique. Contou com a participação da Comissão para a Proteção dos Jornalistas , a ativista moçambicana Fátima Mimbire e Salomé Sebastião, que procura ajuda internacional para encontrar o marido desaparecido em 2016, Américo Sebastião.







No último dia de plenário o Parlamento Europeu aprovou a diretiva para a conciliação entre a vida pessoal e profissional. A proposta da Comissão pretende estabelecer novas regras sobre as licenças parentais , que o eurodeputado João Ferreira, do Partido Comunista, considerou insuficientes.

















A subcomissão dos direitos humanos recebeu o médico palestiniano Izzeldin Abuelaish.



Natural da Faixa de Gaza, foi o primeiro palestiniano a trabalhar num hospital israelita. Mas a história que o levou ao Parlamento Europeu é outra, comum a milhares de famílias no conflito israelo-palestiniano: perdeu três filhas e uma sobrinha no dia 16 de janeiro de 2009.

Natural da Faixa de Gaza, foi o primeiro palestiniano a trabalhar num hospital israelita. Mas a história que o levou ao Parlamento Europeu é outra, comum a milhares de famílias no conflito israelo-palestiniano: perdeu três filhas e uma sobrinha no dia 16 de janeiro de 2009.















Na terça-feira de manhã o Parlamento Europeu está a meio-gás. A mini sessão plenária só começa na quarta-feira, os eurodeputados que já chegaram a Bruxelas estão ocupados com comissões e conferências.A língua portuguesa apanha-se aqui e ali pelos corredores. Vários grupos portugueses estão de visita esta semana: estudantes de escolas secundárias a convite da Comissão Europeia, um grupo de jovens a cargo do eurodeputado Carlos Zorrinho e ainda os vencedores de um concurso lançado pela Juventude Popular.