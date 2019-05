Europeias: as peças principais no novo xadrez europeu

Sol, temperatura perto dos trinta graus, Lisboa. Na Escola Básica Conde de Ferreira, em Oeiras, os corredores estão vazios. Cartazes indicam o caminho entre bonecos que habitam as paredes: “AR a AT” na sala 3, “DF a EA” no ginásio…



Um grupo de escoteiros julgou poder aproveitar a afluência às urnas para angariar donativos mas, até às duas da tarde, pouco mais de duas centenas de pessoas tinham cruzado a entrada da escola primária. As caixas de lápis que levaram para vender continuavam cheias.



Cenário recorrente: um pouco por todo o país chegaram relatos do que preconizava já uma taxa de abstenção das mais elevadas. No canto ocidental da Europa, onde as praias estiveram cheias, apenas um terço dos eleitores votou.



Mas do lado de lá da fronteira contam-se outras histórias. Em Espanha, por exemplo, 64,30% dos eleitores votaram à boleia das eleições regionais. E a média de participação europeia teve o maior aumento em quatro décadas: de 42% em 2014 para 51% em 2019.

O panorama europeu confirmou algumas das tendências previstas durante a campanha, deitou por terra outras. Prevêm-se mudanças no hemiciclo com os partidos de centro a perder eleitorado, ainda que continuem na liderança.



Novas políticas surgem reforçadas: os partidos ecologistas conquistaram segundos e terceiros lugares um pouco por toda a Europa e conseguem mais 15 deputados.



O ALDE, grupo político dos liberais, entende-se por mais 42 lugares no hemiciclo.

Em quarto lugar surgem os nacionalistas, liderados por Itália. Ainda que tenham conquistado dois países, os resultados ficaram aquém do previsto pelas sondagens.





França

Depois da corrida renhida nas sondagens, a lista Renascença de Emmanuel Macron perde a carruagem e Marine Le Pen conquista o primeiro lugar com margem de 1%.



Não soam sinos de vitória para nenhum: Se a líder da União Nacional prometeu aumentar o número de deputados ao Parlamento Europeu e acabou a perder dois, o Presidente Francês quis ser uma alternativa sólida à extrema-direita e falhou.



Como se justificam os 22,41% da Renascença e os 23,31% da União Nacional? França teve 34 listas candidatas às eleições europeias e um cenário político fragmentado.







« Avec ses partenaires, La République En Marche confirme son implantation durable dans la vie politique française. Notre liste enverra plus de 20 députés au Parlement européen. »



Merci à @NathalieLoiseau #Electionseuropeenne2019 pic.twitter.com/Dw2GqOiSEK — En Marche (@enmarchefr) May 26, 2019



Reino Unido

A norte do canal da Mancha, o fenómeno Farage mostra como o Reino Unido continua dividido. O Partido do Brexit venceu por larga maioria conquistando 28 lugares no Parlamento Europeu.







Em segundo lugar estão os Liberais Democratas, partido anti-Brexit. Subiu de um para quinze deputados e assume assim uma posição de liderança na oposição à saida do Reino Unido da União Europeia.







A clear, honest, unambiguous message has won @libdems our best ever European election result. We have shown ourselves as the strongest Remain force in British politics. Thank you to everyone who put their faith in us. We will stand up for you and keep campaigning to #StopBrexit. — Vince Cable (@vincecable) May 27, 2019





Itália

Hungria

I'm thrilled to see @MomentumMozgalom trippling their last election result and taking nearly 10% of the vote in #Hungary. The days of Orban's illiberal state are counted! — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 26 de maio de 2019

Alemanha

Os socialistas caem de 27 para 16 deputados e perdem o segundo lugar para os Verdes, que duplicam o número de eleitos e se assumem como a principal oposição de esquerda na Alemanha. Ska Keller, cabeça de lista, é também candidata à Presidência da Comissão Europeia.







Thanks so much for your trust in us #Greens. This is a mandate for change: for climate protection, a social Europe and democracy. And thanks for everyone who campaigned! You are incredible! 😘 — Ska Keller (@SkaKeller) May 26, 2019





