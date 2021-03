Europeus confiam menos na vacina da AstraZeneca

A vacina da AstraZeneca, volta hoje a ser utilizada, em Portugal. Depois da pausa de uma semana, esta vacina contra a Covid-19 volta a ser uma opção, para alcançar a imunidade de grupo.Casos raros de formação de coágulos no sangue, em pessoas vacinadas, levaram as autoridades de saúde portuguesas a suspender preventivamente a vacina da AstraZeneca.Mas a luz verde da Agência Europeia do Medicamento acabou por dissipar as dúvidas, e declarar a vacina segura e eficaz.Apesar de algum descrédito junto dos utilizadores, a vacina da AstraZeneca passa a ser novamente administrada em território continental.





Jornalista Margarida Vaz.