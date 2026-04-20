Europol localiza 45 crianças ucranianas forçadas a sair do país





A operação de pesquisa em fontes abertas, coordenada pela Europol e pelos Países Baixos, decorreu nos dias 16 e 17 de abril, em Haia, com o objetivo de apoiar as investigações em curso das autoridades ucranianas, que apuraram o desaparecimento de 19.500 crianças de territórios ocupados pela Rússia ou Bielorrússia.

Num esforço coordenado para identificar e localizar crianças transferidas à força ou deportadas para os territórios ocupados da Ucrânia, da Rússia e da República da Bielorrússia,De acordo com a Polícia Judiciária, que também enviou um comunicado às redações,No total,designadamente, asAlém de especialistas de 18 países, a ação contou com a participação do Tribunal Penal Internacional e de parceiros de organizações não governamentais.