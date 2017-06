Ex-diretor do FBI garante que a Rússia tentou interferir nas eleições nos EUA

Alexandre Brito - RTP 08 Jun, 2017, 16:30 / atualizado em 08 Jun, 2017, 17:46 | Mundo

O ex-diretor do FBI acusou a administração de Donald Trump de difamação e de ter contado mentiras sobre a sua agência, mas recusou divulgar a sua opinião sobre se o presidente dos EUA tentou obstruir a justiça ao sugerir que deixasse cair a investigação sobre o conselheiro de Segurança Nacional, numa investigação relacionada com as alegadas inteferências russas nas eleições norte-americanas.



Comey afirmou que ficou confuso com as "explicações" dadas pelas administração Trump para o afastar da liderança do FBI.



"Apesar de a lei não requerer qualquer razão para despedir o diretor do FBI, a administração escolheu difamar-me e, mais importante, difamar o FBI ao dizer que a organização estava em desordem, que os trabalhadores perderam a confiança no seu líder", disse Comey.



"São mentiras, e tenho pena que os funcionários do FBI as tivessem ouvido e que tal tivesse sido dito ao povo americano".



No Senado, o ex-diretor do FBI afirmou ainda que não tem dúvidas de que a Rússia interferiu nas eleições norte-americanas. Apesar de, disse, não ter qualquer indicação de que os resultados foram alterados.



Disse também que Donald Trump não lhe pediu para parar a investigação sobre a Rússia.