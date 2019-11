Ex-governador do Massachusetts Deval Patrick entra na corrida democrata à Casa Branca

Patrick fez história ao tornar-se o primeiro governador negro do estado de Massachusetts, tem laços estreitos com o ex-Presidente Barack Obama e acesso fácil à sua rede de consultores políticos.

No lado das desvantagens, os analistas apontam a previsível dificuldade em angariar recursos financeiros, por causa da sua chegada tardia à corrida presidencial, para uma campanha eleitoral que, tradicionalmente, é muito dispendiosa.

O aparecimento de Deval Patrick acontece uma semana depois de o bilionário e ex-`mayor` de Nova Iorque Michael Bloomberg admitir também candidatar-se, num sinal de que os democratas podem não estar suficientemente tranquilos com os 17 candidatos que estão atualmente no terreno (e que já chegaram a ultrapassar as duas dezenas).

"Pare! Já temos candidatos suficientes", foi como reagiu Kathy Sullivan, membro da direção do Partido Democrata, perante a notícia de novos candidatos nas primárias.

"A maioria das pessoas já escolheu os seus candidatos", acrescentou Gilberto Hinojosa, presidente do partido no Texas, referindo-se às dificuldades que os novos nomes terão em se afirmar na corrida presidencial.

As sondagens dizem que os três candidatos mais bem posicionados para as primeiras eleições primárias -- que ocorrem já em fevereiro, no Iowa e no New Hampshire -- são os progressistas Elizabeth Warren e Bernie Sanders e o mais moderado Joe Biden, ex-vice-Presidente de Barack Obama.

Por partilhar as ligações a Obama com Deval Patrick, será Joe Biden o candidato que mais poderá temer a entrada em cena do ex-governador de Massachusetts.

Por outro lado, Patrick diz que se apresenta como uma ponte entre as fações moderadas, liberais e progressistas, entrando em competição direta, neste campo, com os candidatos Peter Buttigieg, Kamala Harris e Cory Booker.

Deval Patrick ainda não decidiu se já entrará nos boletins de voto do Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul ou se saltará esta primeira etapa, para se concentrar na chamada "Super terça-feira", em março, quando os candidatos democratas disputam a vitória num elevado número de estados.