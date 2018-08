Ex-guarda nazi de 95 anos deportado pelos EUA

In meetings with senior officials this week, Ambassador @RichardGrenell continued the 12-year U.S. government push for Germany to accept Nazi collaborator Jakiw Palij. — US-Botschaft Berlin (@usbotschaft) 18 de maio de 2018

Demora na deportação





Segundo a BBC, as autoridades dos Estados Unidos não conseguiram convencer a Alemanha, a Ucrânia ou a Polónia a aceitá-lo, uma vez que nunca teve cidadania alemã e nasceu na Ucrânia.O Richard Grenell comunicou que a mudança de opinião ocorreu durante um encontro no gabinete da chanceler Angela Merkel, no início deste ano.Heiko Maas, ministro das Relações Exterior de centro-esquerda, disse ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine, que a Alemanha tinha “o dever moral” de “aceitar e enfrentar os crimes do reinado de terror nazi”.Relatórios alemães informaram que Palij foi levado para uma casa de repouso em Ahlen, perto de Munique.