Ex-líder filipino Rodrigo Duterte vai ser julgado pelo TPI

Os procuradores do TPI acusaram o ex-líder das Filipinas, de 81 anos, de três crimes contra a humanidade, acusando-o de estar envolvido em pelo menos 76 assassinatos ligados à sua "guerra contra a droga", que se acredita ter ceifado milhares de vidas.



Em casos anteriores, o Tribunal Penal Internacional (TPI) demorou até um ano entre a confirmação das acusações e o início do julgamento.

Mentalmente debilitado

A única vez em que foi visto desde a sua detenção foi durante uma audiência inicial por videoconferência, na qual aparentava estar desorientado e frágil.

Três crimes contra a humanidade

"As vítimas comparecem perante vós na esperança de que a justiça, que vos foi negada durante tanto tempo, esteja finalmente ao vosso alcance. Este Tribunal é o vosso último refúgio", declarou aos juízes.





c/Agências

"Os juízes da audiência preliminar confirmaram por unanimidade todas as acusações contra Rodrigo Duterte e encaminharam-no para julgamento", afirmou o TPI em comunicado., incluindo aqueles que foram percebidos ou alegadamente associados ao uso, venda ou produção de drogas, através de crimes violentos, incluindo homicídio", afirmou o tribunal.Duterte sempre insistiu que instruiu a polícia para matar apenas em legítima defesa e sempre defendeu a repressão.Os juízes de recurso do tribunal rejeitaram, na quarta-feira, um pedido para anular o julgamento de Duterte e afirmaram que o tribunal tinha jurisdição sobre o caso., que julga indivíduos pelos crimes mais graves do mundo, como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.O Tribunal Penal Internacional atravessa atualmente o período mais difícil dos seus 24 anos de história, dado que os Estados Unidos impuseram sanções a juízes e funcionários importantes após o TPI ter emitido mandados de captura contra líderes israelitas em ligação com a guerra em Gaza.. A equipa de defesa argumenta que está mentalmente debilitado para acompanhar o processo. Também não compareceu durante a semana de audiências de confirmação das acusações., de acordo com a declaração do TPI."Décadas dedicadas a assassinar o seu próprio povo, assassinar as crianças das Filipinas, e ele alega ter feito tudo pelo seu país. Ele não nega", resumiu Julian Nicholls, do Ministério Público.Apresentaram aos juízes vários vídeos que mostram Duterte a ameaçar matar alegados consumidores de drogas e a fazer piadas sobre a sua habilidade em execuções extrajudiciaisA primeira acusação contra Duterte refere-se ao seu alegado envolvimento como cúmplice em 19 assassinatos cometidos entre 2013 e 2016, quando era presidente da Câmara de Davao.A segunda acusação refere-se a 14 assassinatos de "alvos de alto valor" cometidos em 2016 e 2017, enquanto era presidente.A terceira acusação refere-se a 43 assassinatos cometidos durante operações de "limpeza" contra suspeitos de uso ou tráfico de drogas de baixo nível nas Filipinas entre 2016 e 2018.Na audiência de confirmação das acusações, afirmou que o seu cliente "proclama incondicionalmente a sua inocência", alegando que, embora os discursos de Duterte estivessem repletos de ameaças, não havia qualquer ligação comprovada entre a retórica do seu cliente e os alegados crimes."Não há provas irrefutáveis neste caso", disse o advogado.Para Paolina Massidda, advogada das vítimas, os