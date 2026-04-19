Ex-militar australiano nega acusações de crimes de guerra no Afeganistão

"Nego categoricamente todas estas alegações e, embora preferisse que estas acusações não tivessem sido feitas, vou aproveitar esta oportunidade para finalmente limpar o meu nome", declarou Ben Roberts-Smith aos jornalistas em Gold Coast, cidade costeira no sudeste do estado australiano de Queensland.

O detentor da Victoria Cross, a mais alta condecoração militar do país, foi detido em 07 de abril, acusado de cinco homicídios considerados crimes de guerra em 2009 e em 2012, na sequência de uma vasta investigação sobre as ações do exército australiano durante operações internacionais. Foi libertado sob fiança na sexta-feira.

"Tenho orgulho do meu serviço no Afeganistão. Enquanto lá estive, agi sempre de acordo com os meus valores", afirmou.

O homem de 47 anos, que tem um retrato exposto no Memorial de Guerra em Camberra e que chegou a encontrar-se com a rainha Isabel II, foi durante muito tempo considerado um herói de guerra no país.