EX-PR brasileiro Michel Temer defende terceira via para se evitar polarização eleitoral

Questionado pelo Lusa, Michel Temer respondeu: "se houver uma outra via você quebra a polarização".

"Confesso que não acho fácil, mas seria extremamente útil que alguém viesse ao eleitorado e propusesse projetos porque, ao invés de escolher nomes, você escolhe projetos. Acho que isso daqui é o ideal", disse o chefe de Estado brasileiro entre 2016 e 2018, à margem do primeiro dia do 14.º Fórum de Lisboa, na Aula Magna, que até quarta-feira acolhe altos representantes do poder judicial, político e económico brasileiros, mas também de Portugal e outros países.

Sobre se apoiará algum candidato, Michel Temer foi taxativo: "você me pergunta em setembro".

As eleições de 04 de outubro no Brasil deverão apresentar um cenário tão polarizado e disputado como o de 2018, com o Presidente, Lula da Silva, a procurar a reeleição um quarto mandato.

Lula da Silva deverá ter como principal oponente o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Para as presidenciais também já anunciaram a sua candidatura o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do partido de centro-direita Partido Social Democrático, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Renan Santos (Fundador do Movimento Brasil Livre, MBL), entre outros.