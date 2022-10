Ex-presidente Hu Jintao retirado do Congresso do Partido Comunista Chinês

Estão a correr o mundo as imagens do ex-presidente chinês Hu Jintao a ser inesperadamente retirado cerimónia de encerramento do Congresso do Partido Comunista. Hu, de 79 anos, que estava sentado à esquerda do presidente Xi Jiping, foi conduzido para fora do palco do auditório principal por duas pessoas. A situação não foi explicada ou noticiada pela imprensa estatal chinesa.