Ex-responsável da medicina tradicional chinesa acusado de receber subornos

Segundo a Procuradoria Popular Suprema, o caso contra Yu Wenming foi anteriormente investigado pela Comissão Nacional de Supervisão, principal órgão anticorrupção do Estado, tendo sido depois remetido ao Ministério Público, que acusa Yu de aceitar subornos, de acordo com o jornal Legal Daily.

O processo foi atribuído à Procuradoria Popular Intermédia n.º 1 da cidade de Tianjin, no nordeste da China, que já apresentou a acusação formal, marcando o início da fase judicial.

Segundo a acusação, Yu terá tirado partido do cargo de subdiretor da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa, bem como da influência associada à função, para "favorecer terceiros" em diversos assuntos em troca de benefícios ilegais.

Yu, que liderou o organismo entre 2018 e 2023, estava sob investigação desde meados de 2025 por suspeitas de corrupção.

O caso surge num setor relevante, tendo em conta o papel da medicina tradicional no sistema de saúde chinês e o impulso que tem recebido nos últimos anos por parte das autoridades.

Desde que chegou ao poder, em 2012, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e Presidente do país, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção que levou à condenação de dezenas de altos responsáveis por aceitação de subornos de grande escala.

No ano passado, Xi voltou a apelar a que se "vença resolutamente a dura e prolongada batalha contra a corrupção", que classificou como "a maior ameaça" ao Partido Comunista Chinês.

A campanha tem sido apresentada pelo Governo como um esforço para reforçar a disciplina interna e a integridade do aparelho do Estado, embora alguns especialistas considerem que também poderá servir para neutralizar adversários políticos.