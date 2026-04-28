Execuções na Coreia do Norte aumentaram desde pandemia de covid-19

Pyongyang fechou as fronteiras em janeiro de 2020 para travar a propagação do coronavírus e, nos anos seguintes, empenhou-se em reforçar a segurança, como atestam regularmente estudos de investigação e artigos da imprensa.

Organizações não-governamentais (ONG) afirmam que o confinamento agravou as violações dos direitos humanos na Coreia do Norte, considerado um dos Estados mais repressivos do mundo.

O relatório da ONG sul-coreana Transitional Justice Working Group (TJWG) revela que as condenações à morte e as execuções mais do que duplicaram nos quase cinco anos que se seguiram ao encerramento das fronteiras, em comparação com o mesmo período anterior a este.

O TJWG recolheu dados junto de centenas de norte-coreanos que fugiram do país e de vários meios de comunicação social que mantêm redes de fontes no interior deste Estado isolado, desprovido de imprensa independente.

A ONG analisou 144 casos conhecidos de execuções e condenações à morte, envolvendo no total centenas de pessoas.

Desde a pandemia, as autoridades intensificaram o recurso à pena capital para infrações como o consumo de filmes, séries e música sul-coreanos, indicou a organização.

As condenações à pena de morte relacionadas com a cultura estrangeira, a religião e "a superstição" aumentaram 250% após o encerramento das fronteiras, de acordo com o documento.

Além disso, o forte aumento das execuções por crimes políticos, tais como críticas ao líder Kim Jong-un, pode sugerir que o Governo "está a reagir a um descontentamento interno crescente ou a intensificar a violência de Estado para reprimir a contestação política", estima a ONG.

Quase três quartos das execuções foram realizadas em público, tendo a maioria das pessoas sido mortas a tiro, indica ainda o relatório.

O Governo norte-coreano é também acusado de tortura, trabalhos forçados e restrições consideráveis à liberdade de expressão e de circulação.

Além disso, á acusado de explorar quatro campos de prisioneiros políticos onde até 65 mil pessoas seriam sujeitas a trabalhos forçados, de acordo com um relatório de 2025 do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

Também no ano passado, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou que a situação geral dos direitos humanos na Coreia do Norte não melhorou e, em muitos casos, deteriorou-se ao longo da última década.

Pyongyang sempre rejeitou as alegações, acusando a ONU de querer prejudicar o país.