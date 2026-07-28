Exercícios militares de Taiwan simulam contrabloqueio marítimo
Os exercícios militares anuais Han Kuang, das Forças Armadas de Taiwan, vão incluir este ano simulações de operações de "contrabloqueio" marítimo, num contexto de crescente atividade da China em águas a leste da ilha, informaram hoje as autoridades taiwanesas.
Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan indicou que a Marinha e a Guarda Costeira vão cooperar em missões de aplicação da lei no mar, patrulhamento e proteção de zonas marítimas, segurança das rotas de navegação e escolta de materiais essenciais.
Segundo o ministério, o objetivo é "reforçar a segurança das linhas de comunicação marítima e a resiliência do abastecimento de bens essenciais", recorrendo a mecanismos conjuntos de informações, vigilância e reconhecimento, bem como a um sistema coordenado de comando, controlo e resposta.
A inclusão destes exercícios surge num contexto de tensão entre Taipé e Pequim devido ao recente destacamento de um elevado número de embarcações da Guarda Costeira chinesa e de outros organismos governamentais em águas a leste de Taiwan, desde junho.
Especialistas consideram que estas operações poderão constituir o prelúdio de uma eventual quarentena marítima, através da qual Pequim poderia deter, inspecionar ou mesmo abordar navios mercantes com destino à ilha, interrompendo o fornecimento de bens essenciais, como o gás natural liquefeito, principal fonte de produção de eletricidade em Taiwan.
Em conferência de imprensa citada pela agência CNA, o major-general Lu Wen-yuan, responsável pela Divisão de Operações Conjuntas do Estado-Maior, afirmou que os exercícios Han Kuang vão voltar este ano a simular um "ambiente de combate real", com "cenários ininterruptos".
Segundo o oficial, entre as prioridades das manobras figuram, além das operações de "contrabloqueio", a gestão de situações imprevistas e a resposta da cadeia de comando, medidas para impedir ações inimigas contra infraestruturas estratégicas e o destacamento e manobra de forças entre diferentes regiões da ilha.
As tropas vão também treinar cenários de mobilização e preparação para combate, operações conjuntas de defesa contra desembarques anfíbios e estratégias de "defesa em profundidade" e de combate prolongado, acrescentou.
"As Forças Armadas continuarão, em função da ameaça do inimigo e das necessidades da operação defensiva, a realizar treino realista e orientado para a missão (...), para dissuadir a agressão inimiga através de uma sólida capacidade de combate e proteger a segurança nacional, mantendo a paz e a estabilidade regional", afirmou Lu.
Em paralelo com os exercícios Han Kuang, o ministério revelou igualmente os detalhes dos exercícios anuais de "resiliência urbana", que decorrerão em 07 de agosto e entre 10 e 13 de agosto e nos quais, pela primeira vez, os 368 municípios de Taiwan realizarão simulacros de realojamento de populações e abrigo antiaéreo.
As duas operações decorrem numa altura de intensificação da pressão militar da China, que considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha.