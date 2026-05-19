Exército chinês anuncia exercícios militares com porta-aviões no Pacífico Ocidental

Num comunicado, o Exército Popular de Libertação (EPL) afirmou que as manobras fazem parte do plano anual de treino e têm como objetivo "testar e melhorar" as capacidades de combate reais das forças destacadas.

Trata-se de um exercício de "rotina", segundo o comunicado, organizado de acordo com o "plano anual", e a operação "está em conformidade com o direito e as práticas internacionais".

O texto não especifica a composição exata do grupo naval nem detalha a zona concreta no Pacífico Ocidental onde as manobras vão realizar-se, além de indicar que se trata de "águas relevantes" da região.

O Liaoning, o mais antigo dos três porta-aviões operacionais de que a China dispõe, já protagonizou movimentos no mês passado, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, que deu nota de que o navio atravessou o estreito de Taiwan, um dia depois de Pequim ter anunciado exercícios de uma formação naval também no Pacífico Ocidental.

As autoridades de Taiwan informaram também da presença de onze navios chineses em torno da ilha, o número diário mais elevado daquele mês.

A China considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não descarta o uso da força para alcançar a "reunificação".