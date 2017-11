Exército sírio recuperou Deir Ezzor, cidade ocupada pelo Estado Islâmico

Deir Ezzor sofre os efeitos da guerra desde 2014 e foi tomada pelo Estado Islâmico em 2016. No ano passado, a aviação norte americana bombardeou posições do exército sírio e matou dezenas de soldados do regime de Bashar al-Assad.



Com o apoio da aviação russa, o exército sírio retomou posições ao longo de 2017 e recuperou agora a cidade, a maior da região oriental do país.