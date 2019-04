Existem cada vez menos países seguros para jornalistas, alertam Repórteres Sem Fronteiras

Reuters

De acordo com a edição de 2019 do `ranking` mundial da liberdade de imprensa, elaborado pela RSF, apenas 24 por cento dos 180 países e territórios analisados apresentam uma situação considerada "boa" ou "relativamente boa".





No relatório pode ler-se que "o número de países onde os jornalistas podem exercer com total segurança a atividade profissional continua a diminuir, enquanto os regimes autoritários reforçam o controlo sobre os meios de comunicação".

O jornalista José Milhazes, especialista em assuntos asiáticos, não fica surpreendido com o lugar ocupado pelo Turquemenistão, considerado o país mais perigoso do mundo para os jornalistas. O jornalista refere mesmo que a situação da falta de liberdade de imprensa no Turquemenistão não vá melhorar a curto prazo.





A ONG observou "um aumento dos riscos" e, como resultado, "um nível de medo sem precedentes em determinados lugares". Assédio, ameaças de morte e detenções arbitrárias são cada vez mais frequentes.O relatório também mostra o lado menos negativo referenciado que, pelo terceiro ano consecutivo, a Noruega parece ser o país mais favorável ao desenvolvimento da liberdade de imprensa, enquanto a Finlândia subiu duas posições para o segundo posto. A Suécia ocupa o terceiro lugar.A RSF também destacou o progresso da Etiópia, que subiu 40 lugares para 110.º, e da Gâmbia, que avançou 30 lugares para 92.º.No outro extremo, o Turquemenistão, cujo regime não deixou de reforçar o controlo da imprensa e continua a perseguir os últimos correspondentes clandestinos da comunicação social no exílio, retirou a última posição à Coreia do Norte.