Expedição descobre 27 espécies incluindo um rato anfíbio na Amazónia peruana

O rato anfíbio é uma raridade, assim como a descoberta de novos mamíferos, detalhou a organização Conservação Internacional em comunicado, acrescentando que a função da cabeça saliente da nova espécie de peixe "continua um mistério".

No total, foram descobertos quatro novos mamíferos, incluindo um morcego, um esquilo, um rato espinhoso e o rato anfíbio.

E ainda oito novas espécies de peixes, incluindo a cabeça bulbosa, três anfíbios, uma rã da chuva, uma rã de boca estreita e a salamandra trepadora, além de doze insetos, incluindo 10 borboletas e 2 escaravelhos.

As descobertas são "notáveis" dada a elevada densidade populacional da região e reforçam a importância crítica da gestão sustentável dos ecossistemas para garantir que a "biodiversidade prospere", mesmo em áreas com influência humana, acrescentou a organização na nota.

A paisagem de Alto Mayo, que se estende dos Andes até à Amazónia e inclui a Floresta Protetora de Alto Mayo, é um complexo mosaico de ecossistemas e comunidades, que inclui territórios indígenas, vilas e cidades.

Durante os 38 dias de estudo, a expedição registou mais de 2 mil espécies, destacando a extrema importância da conservação desta região.

O diretor do Programa de Avaliação Rápida da Conservação Internacional no Moore Center for Science, Trond Larsen, destacou que descobrir quatro novos mamíferos em qualquer expedição é "surpreendente" e encontrá-los numa região com populações humanas significativas é "extraordinário".

Sublinhou também que se trata de "um mosaico vibrante e dinâmico de ecossistemas, tanto naturais como antropogénicos", que precisa de ser "mantido e restaurado para proteger as espécies aí encontradas".

A expedição documentou ainda 26 aves, num total de 536 espécies, em perigo de extinção, e 10 plantas ameaçadas, incluindo orquídeas raras e outras floras encontradas apenas nesta região.

As descobertas de 48 espécies de plantas e animais observadas durante a expedição estão em curso e podem também ser novas para a ciência e exigir mais investigação para confirmação.

A expedição observou ainda 49 espécies consideradas ameaçadas pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), incluindo dois primatas em perigo crítico de extinção (o macaco peludo de cauda amarela peruano e o macaco titi de São Martinho), duas espécies de aves ameaçadas (o pica-pau-de-peito-pintado e a coruja bigode) e um sapo arlequim ameaçado de extinção.