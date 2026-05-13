Mundo
Expetativa elevada para visita de Trump à China
O Presidente norte-americano chega hoje a Pequim, para cumprir a visita que esteve prevista para março, mas foi adiada por causa da guerra no Médio Oriente.
O conflito no Irão é um dos pontos na agenda das conversações entre Trump e Xi JiPing.
O Irão já admitiu que Pequim poderia ser um bom intermediário nas conversações.
Os dois líderes devem também abordar a questão do estatuto de Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês.
A relação comercial entre os Estados Unidos e a China também vai ser discutida.
Trump faz-se acompanhar por uma delegação de empresários e executivos das grandes empresas de tecnologia como a Apple e a Meta.
A visita termina na sexta-feira.
Sérgio Infante – Antena 1
O Irão já admitiu que Pequim poderia ser um bom intermediário nas conversações.
Os dois líderes devem também abordar a questão do estatuto de Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês.
A relação comercial entre os Estados Unidos e a China também vai ser discutida.
Trump faz-se acompanhar por uma delegação de empresários e executivos das grandes empresas de tecnologia como a Apple e a Meta.
A visita termina na sexta-feira.
Sérgio Infante – Antena 1