Expetativa elevada para visita de Trump à China

Sérgio Infante – Antena 1

O conflito no Irão é um dos pontos na agenda das conversações entre Trump e Xi JiPing.O Irão já admitiu que Pequim poderia ser um bom intermediário nas conversações.Os dois líderes devem também abordar a questão do estatuto de Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês.A relação comercial entre os Estados Unidos e a China também vai ser discutida.Trump faz-se acompanhar por uma delegação de empresários e executivos das grandes empresas de tecnologia como a Apple e a Meta.A visita termina na sexta-feira.