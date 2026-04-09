Exploração espacial. "Portugal tem um papel extremamente importante no ambiente europeu"

A Grande Entrevista desta quarta-feira teve como convidado o presidente da Agência Espacial Portuguesa, numa altura em que a missão Ártemis II está perto do fim. No entanto,Se a saída é desafiante, também a reentrada na Terra pode trazer várias complicações, importando para isso o escudo de proteção térmica, o ângulo de entrada, entre outras. “Tem tudo de funcionar muito bem”, resumiu o perito.Explicou também como esta operação faz parte de uma estratégia que irá permitir um mapeamento profundo da Lua.No entanto, os desafios para a exploração espacial enfrentam-se também na biologia humana, sendo a Lua um local “inóspito”, “hostil” e “inabitável”. Por outro lado, a mera permanência em órbita espacial traz “mazelas irreversíveis” ao corpo a partir de um determinado período., argumenta o responsável. Nesse ponto,“Vamos viver num planeta diferente”, resumiu Ricardo Conde.Nesta entrevista conduzida pelo jornalista Vítor Gonçalves, o presidente da Agência Espacial Portuguesa salientou também“Estamos ainda talvez a uma década de isso se tornar realidade”, estimou, e, neste ponto, não são apenas os Estados, mas também as grandes empresas que “estão a definir as grandes tendências da nova economia do espaço”.Com os conhecimentos crescentes em relação à Lua, há ainda muito caminho a percorrer até chegar a Marte, um planeta com “uma história geológica muito parecida com a Terra” mas que é ainda impensável visitar., dada a enorme distância e as dificuldades nas comunicações, frisou Ricardo Conde.O presidente da Agência Espacial Europeia destacou, por fim, o papel da Europa na exploração espacial, mas também em particular os desenvolvimentos em Portugal, considerando que o país "tem um papel extremamente importante no ambiente europeu”.“Fizemos um percurso extraordinário nos últimos 26 anos”, vincou, recordando os primeiros passos com o primeiro satélite em 1993 até toda a preparação que levou à entrada de Portugal na Agência Espacial Europeia, em 2000.Mais recentemente, foi criada em 2018 a Estratégia Nacional para o Espaço e, no ano seguinte, a Agência Espacial Portuguesa. Nos últimos anos “multiplicaram-se o número de empresas” ligadas ao espaço em Portugal.e, num plano mais alargado, aponta para as capacidades de exploração espacial como um meio de “dar resposta a uma das grandes dimensões de soberania e resiliência da Europa”.