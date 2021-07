Explosão de infeções por Covid-19 em Espanha

O governo avança para um decreto-lei que regulamentará a venda de testes para autodiagnóstico da Covid-19, sem receita. Até agora, era necessário indicação médica para comprar esses testes. "A exigência de prescrição era uma barreira", reconhece a ministra.



O governo defende que os mais de 46 por cento da população vacinada com as duas tomas já tem impacto no menor número de mortes, comparando com as ondas anteriores.

Mas há quem continue a não acreditar no efeito protetor da vacina anti-Covid. Os dados dos internamentos vindos da região da Andaluzia revelam que 72 por cento dos doentes dos cuidados intensivos recusaram a profilaxia.

"72% dos 122 pacientes internados atualmente nas unidades da Andaluzia com coronavírus são negacionistas. São pessoas de 50 a 60 anos que não queriam vacinar-se", declarou Juan Marín, vice-presidente da Junta de Andaluzia.



A ocupação hospitalar em toda a Espanha teve uma subida de 47 por cento nos últimos dias e na Catalunha alguns hospitais suspenderam visitas aos doentes e atividade cirurgica programada.

Ao detalhar os dados, as autoridades de saúde revelam que é na faixa etária que ronda os 20 anos onde se difunde a maioria das transmissões. Ultrapassam os mil casos por 100 mil habitantes.Ao escrutinar os dados dos últimos 14 dias, a região da Catalunha revela ter contribuído para este aumento de incidência, atingindo mais do dobro da média do país., alertou a ministra da Saúde, Carolina Darias, nesta terça-feira, durante apresentação no Congresso.Citada pelo El País, Darias acrescenta que "Perante uma população jovem, com grande dinâmica social que interage em grupos, o autodiagnóstico pode ajudar a inverter os números.