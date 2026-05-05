Explosão em fábrica de fogo de artifício na China faz 26 mortos

Uma explosão numa fábrica de fogo de artifício na província de Hunan, na China, provocou pelo menos 26 mortos e 61 feridos, segundo anunciaram os meios de comunicação estatais esta terça-feira.



A explosão ocorreu na Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, na cidade de Liuyang, por volta das 16h40 (08h40 GMT) de segunda-feira.



Cinco equipas de resgate, com quase 500 pessoas, juntamente com três robôs de resgate, foram enviadas para o local. O responsável da empresa foi detido e a causa do acidente está a ser investigada, informou o jornal estatal China Daily.



O presidente chinês, Xi Jinping, pediu uma investigação imediata do acidente, sublinhando que os responsáveis devem ser responsabilizados.



Segundo a agência de notícias Xinhua, Xi Jinping apelou a “esforços totais” para encontrar as pessoas ainda desaparecidas e socorrer os feridos.



“As autoridades de todas as regiões e departamentos devem retirar lições profundas do acidente e reforçar a responsabilidade pela segurança no trabalho”, sublinhou Xi.

