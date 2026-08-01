Mundo
Explosão em Moscovo foi provocada por "artefacto explosivo improvisado"
Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas este sábado numa explosão num restaurante em Moscovo. De acordo com o Comité Antiterrorismo, um "engenho explosivo improvisado" esteve na origem deste incidente.
O artefacto improvisado foi transportado por uma mulher "não identificada" que morreu na sequência da explosão, acrescenta o autoridade russa, citada pela agência France Presse.
"Um engenho explosivo improvisado explodiu num restaurante na Praça Kudrinskaya, matando três pessoas", indicou o Comité Nacional Antiterrorismo russo.
Acrescentou ainda que um segurança negou a entrada no estabelecimento à mulher que transportava o engenho explosivo. A mulher e o segurança morreram, assim como um cliente que frequentava o estabelecimento.
A explosão ocorreu no restaurante italiano "Balzi Rossi", na Praça Kudrinksaya, em Moscovo, pelas 20h10 locais (18h10 em Portugal Continental). Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas.
As informações iniciais apontavam para uma fuga de gás na cozinha do café na origem desta explosão.
Não há ainda informação sobre os nomes das vítimas mortais e feridos. As autoridades russas também ainda não apontaram a possíveis responsáveis.
No início do ano, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) tinha indicado que as autoridades iriam reforçar a proteção de oficiais militares de alta patente após uma série de assassinatos e tentativas de assassinato atribuídas a Kiev, no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2024.
(com agências)