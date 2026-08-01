Explosão em Moscovo foi provocada por "artefacto explosivo improvisado"

O artefacto improvisado foi transportado por uma mulher "não identificada" que morreu na sequência da explosão, acrescenta o autoridade russa, citada pela agência France Presse.





"Um engenho explosivo improvisado explodiu num restaurante na Praça Kudrinskaya, matando três pessoas", indicou o Comité Nacional Antiterrorismo russo.





Acrescentou ainda que um segurança negou a entrada no estabelecimento à mulher que transportava o engenho explosivo. A mulher e o segurança morreram, assim como um cliente que frequentava o estabelecimento.





A explosão ocorreu no restaurante italiano "Balzi Rossi", na Praça Kudrinksaya, em Moscovo, pelas 20h10 locais (18h10 em Portugal Continental). Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas.





As informações iniciais apontavam para uma fuga de gás na cozinha do café na origem desta explosão.





Não há ainda informação sobre os nomes das vítimas mortais e feridos. As autoridades russas também ainda não apontaram a possíveis responsáveis.





No início do ano, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) tinha indicado que as autoridades iriam reforçar a proteção de oficiais militares de alta patente após uma série de assassinatos e tentativas de assassinato atribuídas a Kiev, no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2024.





(com agências)