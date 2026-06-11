Explosão numa rua do sul da China provoca sete mortos e 17 feridos

Segundo um comunicado divulgado pelo Departamento de Segurança Pública do distrito de Xing'an, a explosão ocorreu pelas 01:40 locais (18:40 de quarta-feira em Lisboa), na rua Lingxiang.

As autoridades de Guilin e Xing'an mobilizaram agentes da polícia, bombeiros, equipas médicas e serviços de emergência para as operações de socorro e busca.

Após quatro rondas de buscas no local, foi confirmada a morte de sete pessoas, enquanto os 17 feridos transportados para hospitais se encontram fora de perigo, indicou a mesma fonte.

Outras pessoas com ferimentos ligeiros receberam assistência médica no local e foram posteriormente realojadas.

As operações de resgate prosseguiam hoje na zona afetada.

As investigações preliminares afastaram a hipótese de a explosão ter sido provocada por uma fuga de gás em condutas ou por fatores semelhantes.

A polícia mantém aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.