Explosões sentidas em cidades do sul do Irão. EUA realizaram "ataques de autodefesa" na área

Explosões sentidas em cidades do sul do Irão. EUA realizaram "ataques de autodefesa" na área

Foram ouvidas explosões na cidade iraniana de Bandar Abbas e em zonas costeiras junto ao Estreito de Ormuz, noticiaram os meios de comunicação iranianos esta segunda-feira, citados pela Reuters. O Comando Central dos EUA esclareceu depois que as tropas norte-americanas realizaram "ataques de autodefesa" na área.

RTP /
Navios no Estreito de Ormuz são visíveis perto da praia de Bandar Abbas Majid Asgaripour - WANA via Reuters

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A agência Tasnim informou que foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas, enquanto a Fars avança que sons semelhantes foram ouvidos perto de Sirik e Jask, perto da importante via navegável de Ormuz.

As autoridades iranianas estão a investigar a origem das explosões, que acontecem numa altura em que estará a ser ultimado um acordo de cessar-fogo com os Estados-Unidos.

A agência de notícias iraniana Mehr News referiu depois que a situação em Bandar Abbas está controlada, sem motivos para preocupação após as explosões a leste da cidade.

De acordo com media norte-americanos, citando porta-voz do Comando Central dos EUA, forças dos EUA realizaram ataques de autodefesa no sul do Irão esta segunda-feira.

“As forças americanas realizaram hoje ataques de autodefesa no sul do Irão para proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas”, disse o porta-voz do CENTCOM, Timothy Hawkins, em comunicado, quando questionado sobre as explosões relatadas em torno do Estreito de Ormuz.

“Os alvos incluíam locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que tentavam instalar minas. O Comando Central dos EUA continua a defender as nossas forças, agindo com moderação durante o cessar-fogo em vigor”, acrescentou.
As forças americanas e iranianas já trocaram tiros durante o cessar-fogo. No início de maio, as forças norte-americanas visaram instalações militares iranianas responsáveis ​​pelo lançamento de uma série de ataques “não provocados” com mísseis, drones e pequenas embarcações contra navios de guerra norte-americanos que transitavam pelo estreito.

O presidente Donald Trump já tinha autorizado as forças norte-americanas a responder às provocações iranianas em torno desta importante via navegável.

Em comunicado, já durante a manhã de terça-feira (hora local), a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) afirmou que o som de uma explosão foi ouvido perto do aeroporto de Bandar Abbas.

O sistema de defesa aérea do Irão em Bandar Abbas "foi ativado para neutralizar alvos hostis", acrescentou a CGRI.
Bandar Abbas é uma das cidades mais estratégicas do Irão, sendo a sede da principal base naval iraniana e a porta de entrada para o Estreito de Ormuz. 

A cidade abriga o maior complexo portuário iraniano, incluindo o porto Shahid Rajaee, por onde passa grande parte das importações e exportações do país.
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