Explosões sentidas em cidades do sul do Irão. EUA realizaram "ataques de autodefesa" na área

A agência Tasnim informou que foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas, enquanto a Fars avança que sons semelhantes foram ouvidos perto de Sirik e Jask, perto da importante via navegável de Ormuz.





As autoridades iranianas estão a investigar a origem das explosões, que acontecem numa altura em que estará a ser ultimado um acordo de cessar-fogo com os Estados-Unidos.





A agência de notícias iraniana Mehr News referiu depois que a situação em Bandar Abbas está controlada, sem motivos para preocupação após as explosões a leste da cidade.





De acordo com media norte-americanos, citando porta-voz do Comando Central dos EUA, forças dos EUA realizaram ataques de autodefesa no sul do Irão esta segunda-feira.





“As forças americanas realizaram hoje ataques de autodefesa no sul do Irão para proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas”, disse o porta-voz do CENTCOM, Timothy Hawkins, em comunicado, quando questionado sobre as explosões relatadas em torno do Estreito de Ormuz.



“Os alvos incluíam locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que tentavam instalar minas. O Comando Central dos EUA continua a defender as nossas forças, agindo com moderação durante o cessar-fogo em vigor”, acrescentou.

As forças americanas e iranianas já trocaram tiros durante o cessar-fogo. No início de maio, as forças norte-americanas visaram instalações militares iranianas responsáveis ​​pelo lançamento de uma série de ataques “não provocados” com mísseis, drones e pequenas embarcações contra navios de guerra norte-americanos que transitavam pelo estreito.





O presidente Donald Trump já tinha autorizado as forças norte-americanas a responder às provocações iranianas em torno desta importante via navegável.







Em comunicado, já durante a manhã de terça-feira (hora local), a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) afirmou que o som de uma explosão foi ouvido perto do aeroporto de Bandar Abbas.



O sistema de defesa aérea do Irão em Bandar Abbas "foi ativado para neutralizar alvos hostis", acrescentou a CGRI.





Bandar Abbas é uma das cidades mais estratégicas do Irão, sendo a sede da principal base naval iraniana e a porta de entrada para o Estreito de Ormuz.





A cidade abriga o maior complexo portuário iraniano, incluindo o porto Shahid Rajaee, por onde passa grande parte das importações e exportações do país.