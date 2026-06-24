Face a onda de calor na Europa, OMS apela ao investimento em sistemas de saúde resistentes

"A onda de calor que está a atingir a Europa está a obrigar ao encerramento das escolas e a colocar a saúde das pessoas em risco", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. "Não podemos esperar mais. Os líderes devem dar prioridade ao investimento em sistemas de saúde resilientes ao clima, ao mesmo tempo que aceleram a ação climática e mitigam os fatores que impulsionam a crise climática", afirmou na rede social X.





Europe’s heatwave is closing schools and putting people’s health at risk.



The data are clear: temperatures across Europe are rising at roughly twice the global average rate, increasing the likelihood and severity of extreme heat in the future.



We cannot afford further delay.… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 24, 2026





O apelo surge numa altura em que a onda de calor continua na Europa Ocidental, sem precedentes em intensidade e precoce para esta época do ano, batendo recordes de calor.





Os dados são inequívocos: as temperaturas em toda a Europa estão a subir cerca do dobro da média global, aumentando a probabilidade e a gravidade de futuros eventos de calor extremo", sublinhou o responsável máximo da OMS que disponibiliza, no seu site



, sublinhou o responsável máximo da OMS que disponibiliza, no seu site na internet, uma série recomendações à população sobre como lidar com o calor.

A OMS recomenda evitar sair de casa e praticar atividades físicas intensas durante as horas mais quentes, passar duas a três horas por dia num local fresco e nunca nadar sem companhia.





Lembra ainda a importância de manter o corpo fresco e hidratado, usando roupas leves e largas, tomando banhos ou duches frios, humedecendo a pele e bebendo água regularmente, na proporção de "um copo por hora e pelo menos 2 a 3 litros por dia".





Para manter a casa fresca, a OMS sugere que seja ventilada durante a noite, quando a temperatura exterior é inferior à interior, e fechar as janelas, persianas e portadas durante o dia para bloquear o calor. Aconselha ainda a desligar "o máximo possível de aparelhos elétricos".

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou, esta quarta-feira, aos países para que dêem