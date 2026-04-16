Família luso descendente acusa Portugal de pouco fazer para libertar um português detido na Venezuela

A enviada especial da rádio pública, Celina Faria conversou com a irmã de Hector Ferreira que foi preso em 2022. Mariela Ferreira confessa desilusão com a justiça e com as autoridades portuguesas.

O lusodescendente, filho de emigrantes de Aveiro, não foi abrangido até agora pela Lei da Amnistia, aprovada depois da captura de Nicolás Maduro.