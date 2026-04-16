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Família luso descendente acusa Portugal de pouco fazer para libertar um português detido na Venezuela
A família de um dos seis portugueses detidos na Venezuela acusa o governo de Portugal e a embaixada em Caracas de pouco fazerem pela libertação dos presos políticos luso descendentes.
A enviada especial da rádio pública, Celina Faria conversou com a irmã de Hector Ferreira que foi preso em 2022. Mariela Ferreira confessa desilusão com a justiça e com as autoridades portuguesas.
O lusodescendente, filho de emigrantes de Aveiro, não foi abrangido até agora pela Lei da Amnistia, aprovada depois da captura de Nicolás Maduro.