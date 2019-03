Fátima Rato explica trabalho nos cenários de crise

A médica aponta que uma das medidas fundamentais das equipas de ajuda: retirar as pessoas das zonas inseguras incluindo dos hospitais.



A atual coordenadora do centro de informação antivenenos do INEM considera que estas missões só são úteis se forem preparadas de forma cuidada.



Fátima Rato fez parte da equipa portuguesa que, em 2010, esteve no Haiti para ajudar a população a fazer face ao grande terramoto que abalou a América Central.



Esta responsável apontou ainda que um dos principais cuidados a ter é a questão do saneamento, caso contrário há um risco elevado de surgirem epidemias.