Felipe VI elogia "claridade e firmeza" com abusos sexuais na Igreja
O Rei de Espanha elogiou hoje a "claridade e firmeza" do Papa em relação aos abusos sexuais no seio da Igreja Católica espanhola.
Felipe VI falava no Palácio Real de Madrid, numa cerimónia de boas-vindas a Leão XIV, que hoje iniciou uma visita a Espanha de sete dias.
O chefe de Estado espanhol sublinhou e agradeceu o compromisso e "o enorme trabalho social" de religiosos e fiéis nas paróquias do país que disse não poder "ter maior contraste" com "a dor causada pelos casos de abuso, que nem são nem pode ser representativos da imensa comunidade eclesiástica".
Felipe VI reconheceu, porém, que houve da parte do Papa, Leão XIV, "claridade e firmeza" em relação aos abusos na Igreja Católica em Espanha, o que considerou essencial para a reparação das vitimas, fiéis e sociedade no seu conjunto.
O Governo espanhol e o Vaticano assinaram em janeiro deste ano um acordo que estabeleceu um sistema misto de compensação para vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha.
Apesar de inicialmente rejeitado pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE), o acordo foi alcançado entre as duas parte e na sequência de uma proposta da Provedoria de Justiça espanhola.
O Papa disse hoje que os abusos sexuais "são uma chaga ainda aberta" e que vai continuar a trabalhar pessoalmente, assim como toda a Igreja, neste problema.
"Sublinho o facto de que eu pessoalmente trabalhei sempre para instituir comissões, para fazer regras e continuarei a fazê-lo, também toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta", disse Leão XIV, citado por jornalistas que viajaram hoje com o Papa no avião que o levou de Roma a Madrid.
O Papa respondeu assim a questões sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha e confirmou que se vai encontrar com vítimas durante a viagem de sete dias que iniciou hoje ao país.
Leão XIV aterrou no aeroporto Adolfo Suárez/Barajas, de Madrid, pouco antes das 10:15 locais (09:15 em Lisboa) e foi recebido, ao descer do avião, pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assim como por outras autoridades políticas e da Igreja Católica.
Além de Madrid, a visita do Papa a Espanha inclui passagens por Barcelona e pelas Canárias, onde Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir a estas ilhas, que que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como `pateras` ou `cayucos`.
No discurso hoje de boas-vindas ao Papa, o Rei de Espanha fez também a defesa do direito internacional como instrumento de paz, da "dignidade da pessoa, dos direitos humanos e dos valores democráticos".
Neste contexto, considerou que a voz do Papa é uma fonte de inspiração.