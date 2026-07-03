Festejos dos 250 anos da independência dos EUA sob "calor perigoso"

O calor pouco habitual dos últimos dias, com temperaturas recorde, continuará em grande parte do centro e leste do país até sexta-feira e persistirá ao longo da costa leste durante o fim de semana, informou hoje o Serviço Meteorológico Nacional.

Depois de Nova Iorque e Boston terem atingido os 38°C hoje, as temperaturas deverão aligeirar, mas com a humidade a aumentar ainda mais a sensação térmica, tornando prováveis perturbações das comemorações da data histórica.

"Em qualquer lugar do sul da Nova Inglaterra (nordeste), enfrentar-se-á um calor perigoso hoje, amanhã (sexta-feira) e sábado", disse Bryce Williams, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional.

Em Boston e Filadélfia, duas das cidades mais marcantes na independência norte-americana do Império Britânico em 1776, as autoridades alteraram horários e percursos de eventos, tal como em várias comunidades no estado da Pensilvânia.

O Parque Militar Nacional de Gettysburg, na Pensilvânia, transferiu os eventos ao ar livre para ambientes interiores.

A operadora ferroviária Amtrak cancelou hoje algumas rotas devido ao calor, incluindo o comboio rápido Acela entre Boston e Washington, e informou que outras podem operar com velocidades reduzidas, resultando em atrasos até sábado.

A onda de calor que afeta partes o país desde o centro-oeste até à costa leste resulta de sistemas de alta pressão com retenção do calor e da humidade.

As autoridades de muitas comunidades estão a tomar medidas para manter os residentes em segurança no próximo fim-de-semana, incluindo a abertura de centros de arrefecimento. Em Boston, vários museus com ar condicionado estão a oferecer entrada gratuita aos residentes e em Providence, estado de Rhode Island, as piscinas e parques aquáticos municipais alargaram os seus horários de funcionamento.

O aumento exponencial de sistemas de climatização tem levado as autoridades a apelar à poupança energética, para evitar quebras de fornecimento.

Em Nova Iorque, o presidente da câmara, Zohran Mamdani, pediu aos residentes que poupassem energia, ajustando os seus aparelhos de ar condicionado para 26°C - uma medida já recomendada pelos presidentes de câmara anteriores - para evitar sobrecarregar a rede elétrica.

O governador da Florida, Ron DeSantis, um republicano que frequentemente critica Mamdani nas redes sociais, respondeu com uma provocação no X, distorcendo uma frase que o democrata socialista usou no seu discurso de tomada de posse: "Era isso que se queria dizer com `o calor do coletivismo`?".