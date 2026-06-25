Festejos pela vitória do México no Mundial acabam em tragédia com vários feridos

Em comunicado, a câmara municipal de Los Cabos acrescentou que "o veículo estava cercado por um grupo de pessoas e, por razões a apurar pelas autoridades competentes, avançou contra a multidão, ferindo várias pessoas".





O jornal mexicano El Universal revela que 17 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Os hospitais da localidade estavam a assistir as vítimas do atropelamento.



O incidente aconteceu numa artéria de Cabo San Lucas, uma conhecida estância balnear na Baixa Califórnia, onde centenas de pessoas celebravam a vitória do México frente à Chéquia por 3-0.



Relatos de testemunhas no local indicaram ao jornal que o veículo estava cercado por pessoas em festa quando o condutor avançou de forma abrupta sobre a multidão, ferindo várias pessoas.





Vídeos publicados nas redes sociais mostram, já depois do atropelamento múltiplo, a multidão a retirar alguém do carro e a agredir essa pessoa.



"Gostaria de manifestar a nossa mais profunda solidariedade às pessoas afetadas e às famílias após os infelizes acontecimentos desta noite", disse o presidente da Câmara de Los Cabos em exercício, José Manuel Larumbe, prometendo manter o público informado sobre as investigações das autoridades relativas ao incidente.



Localizada na península da Baixa Califórnia, no México, Cabo San Lucas é um dos principais destinos turísticos de luxo do país.







