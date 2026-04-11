Filho de Joe Biden desafia filhos de Donald Trump para um combate

O filho de Biden, de 56 anos, revelou na quinta-feira que Andrew Callaghan, comunicador e influenciador digital, está "a tentar organizar uma luta no octógono" - presumivelmente de artes marciais mistas - e, num vídeo publicado por um canal do organizador, mostrou-se motivado para participar no eventual combate.

Nem Donald Junior, que tem 48 anos, nem Eric Trump, que tem 42, se pronunciaram até agora sobre o hipotético combate.

Joe Biden venceu a eleição presidencial de 2020 contra Donald Trump, que nunca deixou de atacar pessoalmente o presidente eleito pelo Partido Democrata, visando também Hunter Biden, por alegados vícios e negócios duvidosos.

Aficionado das artes marciais mistas, Donald Trump está a organizar um combate na Casa Branca para 14 de junho, dia em que vai comemorar o seu 80.º aniversário.