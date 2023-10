Filipinas convocam embaixador da China após incidente marítimo

"Estamos a fazer pleno uso dos (mecanismos) diplomáticos (...) à nossa disposição. Isto inclui a convocação do embaixador chinês, o que fizemos esta manhã", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros das Filipinas.

Teresita Daza disse numa conferência de imprensa que, como o embaixador chinês Huang Xilian se encontrava ausente da capital, foi o número dois da missão diplomática da China nas Filipinas a participar na reunião.

O atol Ayungin "faz parte da nossa zona económica exclusiva e plataforma continental, e temos direitos soberanos e jurisdição sobre ela", acrescentou Daza, usando o nome filipino do atol.

No sábado, as Filipinas criticaram a guarda costeira chinesa após uma embarcação colidir com um navio de abastecimento filipino perto de uma pequena guarnição no disputado mar do Sul da China.

"As manobras perigosas de bloqueio do navio 5203 da guarda costeira chinesa provocaram a colisão com o navio de abastecimento (...) contratado pelas Forças Armadas das Filipinas" nas Spratlys, a cerca de 25 quilómetros do atol Second Thomas Shoal, onde está estacionada a Marinha filipina, referiu um grupo de trabalho governamental.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acusou Manila de ter provocado deliberadamente a colisão, afirmando que a embarcação filipina "ignorou vários avisos" da guarda costeira chinesa e "causou deliberadamente problemas" antes da colisão.

Numa nota do Departamento de Estado divulgada na noite de domingo, os Estados Unidos afirmaram a solidariedade para com as Filipinas face "às ações perigosas e ilegais" da guarda costeira chinesa.

Os Estados Unidos acusaram os navios chineses de "violarem o direito internacional ao interferirem intencionalmente com o exercício da liberdade de navegação em alto mar por parte dos navios filipinos".

Washington lembrou que o artigo IV do Tratado de Defesa Mútua EUA-Filipinas, de 1951, se estende a ataques armados contra as forças armadas, embarcações públicas e aeronaves filipinas - incluindo as da sua Guarda Costeira - em qualquer parte do mar do Sul da China.

A conduta da guarda costeira chinesa, considera o Departamento de Estado, pôs em risco a segurança dos membros da tripulação filipina e impediu que os abastecimentos essenciais chegassem ao destino.

O Departamento de Estado criticou o que chamou de provocações da guarda costeira chinesa no mar do Sul da China para "fazer valer as suas reivindicações marítimas expansivas e ilegais", refletindo o desrespeito por outros Estados que operam legalmente na região.