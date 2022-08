Filipinas reabrem escolas após dois anos de encerramento

As Filipinas é um dos últimos países do mundo a reiniciar aulas presenciais a tempo inteiro, com o encerramento prolongado das salas de aula a levantar receios de um agravamento da situação educativa no país, que já se encontra em crise.



Depois do encerramento das escolas filipinas, o governo criou um programa de "aprendizagem mista", com a utilização de material impresso, bem como cursos difundidos através da televisão e das redes sociais.



Antes da reabertura, as autoridades intensificaram a campanha de vacinação e anunciaram transportes públicos gratuito para todos os estudantes até ao final do ano civil.



No sábado, o governo atribuiu dinheiro a estudantes e pais para ajudar nas despesas, o que levou a cenas de desordem no exterior dos centros de distribuição.



Com a reabertura das escolas, os problemas do período anterior à pandemia estão a reaparecer, como um elevado número de estudantes, métodos de ensino ultrapassados e falta de infraestruturas essenciais.



Antes da pandemia, nove em cada dez crianças filipinas não eram capazes de "ler e compreender um texto simples", depois dos 10 anos de idade, de acordo com um relatório recente do Banco Mundial e de outras agências.



Apenas dez países estavam em pior situação, incluindo Afeganistão, Laos, Chade e Iémen.