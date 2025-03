Fim da guerra é um assunto muito complexo, considera Presidência russa

Em declarações à televisão russa sobre as conversações em Riade na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que se esperam "negociações difíceis".

"Este é um assunto muito complexo e há muito trabalho a fazer. Estamos apenas no início", afirmou, citado pela agência francesa AFP.

Peskov disse que o "principal tópico de discussão" na segunda-feira será a retomada do acordo sobre os cereais do Mar Negro.

O acordo esteve em vigor entre 2022 e 2023, permitindo à Ucrânia exportar os seus cereais, que são vitais para o abastecimento alimentar mundial.

A Rússia retirou-se do acordo ao fim de um ano, queixando-se de que o Ocidente não estava a honrar os compromissos de aliviar as sanções sobre as exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes.

"Os nossos negociadores estarão prontos para discutir as `nuances` deste problema", disse Peskov, descrevendo as questões de Moscovo sobre o assunto como numerosas.

O porta-voz do Kremlin referiu também que os preparativos para a cimeira entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Donald Trump, vão começar na Arábia Saudita.

"Há conversações técnicas complicadas a realizar. Os nossos negociadores deslocar-se-ão a Riade na segunda-feira para dar início a este difícil processo. A reunião [entre Putin e Trump] deve ser devidamente preparada", afirmou.

Peskov disse que assim que houver acordo e "compreensão mútua", então "os presidentes falarão mais concretamente sobre as perspetivas do seu encontro", segundo a agência espanhola EFE.

O porta-voz do Kremlin congratulou-se com a aproximação iniciada pelos dois líderes em meados de fevereiro e com o reatamento dos contactos.

"Podemos discordar num ponto, mas isso não significa que devamos privar-nos de benefícios mútuos", afirmou.

Peskov disse que o potencial de cooperação mutuamente benéfica num grande número de áreas entre a Rússia e os Estados Unidos "é difícil de estimar".

Apesar do tom otimista sobre as relações bilaterais, Peskov disse esperar que "nenhuma sanção [seja] levantada" num futuro próximo, segundo a AFP.

Além das conversações russo-americanas, também vão decorrer na capital da Arábia Saudita encontros entre delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos.

Moscovo declarou uma trégua energética unilateral na terça-feira, que Kiev não aceitou, por ser em detrimento das negociações em Riade.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quer que a trégua inclua todas as infraestruturas civis, e não apenas a energia, e apresentou uma lista aos Estados Unidos para ser verificada pela Rússia.