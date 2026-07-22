Flávio Bolsonaro e partido de Lula trocam farpas em dia de novas tarifas dos EUA ao Brasil

Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro fez uma analogia com o futebol ao acusar o Presidente brasileiro de ter provocado um penálti, e, por isso, o país foi punido com as tarifas.

"Depois de muita provocação e esforço do Governo brasileiro, hoje começou a valer um novo tarifaço contra o Brasil. Infelizmente, Lula cavou esse penálti", escreveu na rede social X.

No Brasil, a imprensa, as autoridades e os políticos chamam "tarifaço" à política de sobretaxas do Governo Donald Trump.

Flávio Bolsonaro disse ainda que "tem plena convicção" de que, caso seja eleito presidente do Brasil, nas eleições de outubro, conseguirá reverter as tarifas, e chamou o PT de "Partido do Tarifaço".

"Podem ter certeza de que, da mesma forma que mobilizei todas as minhas forças e fui de porta em porta tentando evitar isso, vou fazer o mesmo em 2027. Eu ainda não desisti de reverter essas tarifas", escreveu.

Já o PT anunciou que vai lançar a campanha "O Brasil Não Se Entrega" em resposta às tarifas de Washington e, em nota, acusou a família Bolsonaro de incentivar a medida.

"Os ataques promovidos pelos Estados Unidos contra a economia brasileira, incentivados pela família Bolsonaro, demonstram que há quem esteja disposto a colocar interesses políticos e pessoais acima dos interesses do país", lê-se no comunicado.

O partido de Lula informou ainda que a campanha será veiculada nas redes sociais com conteúdos que defendam a importância do sistema de pagamentos eletrónico Pix, da indústria nacional, das terras raras e das riquezas minerais estratégicas do Brasil.

"Vamos dialogar diretamente com a população sobre os impactos dos ataques à economia brasileira e reafirmar uma mensagem central: o Brasil é dono do seu próprio destino e não aceita que ninguém decida seu futuro em seu lugar", acrescenta.

Na semana passada, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, em inglês) confirmou a aplicação da nova tarifa aos produtos brasileiros, por entender que o Brasil tem adotado práticas comerciais "desleais" às empresas norte-americanas, e cita, por exemplo, o Pix.

O Pix é um sistema de pagamento eletrónico e transferência instantânea criado pelo Banco Central do Brasil, que permite enviar e receber dinheiro em até 10 segundos, 24 horas por dia, todos os dias do ano.

O Governo brasileiro chegou a classificar a medida como um "marco lastimável" na relação bilateral, criticando a decisão de Washington de aplicar a tarifa, e anunciou que acionaria a Lei de Reciprocidade contra os norte-americanos.

Segundo o Governo brasileiro, 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas, o que corresponde a 7,2 mil milhões de dólares (6,28 mil milhões de euros na cotação atual), a partir de estimativas dos dados consolidados de 2025.

Nos últimos dias, Lula da Silva voltou a referir-se à família Bolsonaro como "traidores da pátria" por entender que atuaram junto da Casa Branca desde o ano passado para aplicação de tarifas como forma de interferir na política brasileira.

Em resposta a uma provocação do Secretário de Estado norte-americano, Lula também desafiou Marco Rubio a montar um comité no Brasil para apoiar Flávio nas eleições gerais de outubro.

Durante audiência pública promovida pela USTR no início do mês, Flávio Bolsonaro sugeriu que os EUA adiassem a aplicação das tarifas para depois das eleições, porque, alegou, a medida, negativa para o Brasil, ajudaria Lula politicamente.